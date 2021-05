Dusan Tadic opgenomen in sterrenselectie Europa League

Voor de Amsterdammers eindigden het Europese avontuur in de kwartfinale tegen AS Roma. De ploeg van trainer Erik ten Hag ging in de eigen Johan Cruijff Arena met 1-2 onderuit en het lukten de Amsterdammers niet om in Rome orde op zaken te stellen. Verder dan 1-1 kwam Ajax daar niet.

De Serviër was met drie doelpunten en twee assist in de Europa League van grote waarde voor Ajax.

Villarreal is met zeven spelers hofleverancier van de sterrenselectie. De Spanjaarden wonnen na een zinderende strafschoppenserie tegen Manchester United afgelopen woensdag de finale van de Europa League.