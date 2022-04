Toptransfer lonkt voor Tarik Tissoudali

Volgens Het Nieuwsblad heeft Valencia zich gemeld voor de 29-jarige aanvaller, die met AA Gent de play-offs voor een Europees ticket gaat spelen.

Met zijn 25 doelpunten voor AA Gent en 2 goals in het shirt van Marokko is Tissoudali bezig aan zijn meest productieve seizoen ooit. De Belgische club is in onderhandeling met de aanvaller over contractverlenging, maar staat niet onwelwillend tegenover een verkoop van Tissoudali, die nog maar één jaar onder contract staat en in januari 2021 voor 750.000 euro is overgenomen van Beerschot.

Menno Groenveld, zaakwaarnemer van Tissoudali, bevestigt dat de speler gewild is. ,,Op namen van clubs kan ik niet ingaan, maar er is vanuit meerdere landen interesse in Tissoudali, die een geweldig seizoen speelt. Onder andere vanuit Spanje, Engeland en België. Maar we zijn ook nog steeds met AA Gent in gesprek over een contractverlenging.”

Tissoudali speelde eerder voor Telstar, Le Havre, SC Cambuur, VVV-Venlo en De Graafschap.