Serie A: Immobile bezorgt Lazio negende zege op een rij

Ciro Immobile was wederom van grote waarde voor Lazio. De Italiaanse spits benutte vlak voor rust een strafschop en schoot in de 91e minuut raak bij een van de laatste mogelijkheden. Immobile heeft al negentien keer gescoord in de Serie A. Mario Balotelli had Brescia, dat achttiende staat, nog een voorsprong bezorgd.

Met de negende zege op een rij evenaarde Lazio een clubrecord. Ook van december 1998 tot februari 1999 werd er een zegereeks van negen neergezet. Om het tiental vol te maken moet Lazio zaterdag thuis zien te winnen van Napoli.

Lazio staat derde in de Serie A, achter Inter en Juventus. De achterstand op die twee clubs bedraagt drie punten.