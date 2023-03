Supporters PSV sturen bloemetje aan Sevilla-doelman Dmitrovic

De doelman werd vorige week bij het duel in de tussenronde van de Europa League tussen PSV en Sevilla in de slotfase aangevallen door een dronken veldbestormer. De 20-jarige hooligan duwde Dmitrovic eerst in de rug en gaf hem vervolgens een klap, waarna Dmitrovic zijn belager tegen de grond werkte en overmeesterde.

De dader, een 20-jarige supermarktmedewerker uit het Limburgse Roermond, die vanwege een eerder gekregen stadionverbod helemaal niet bij de wedstrijd had mogen zijn, zit nog altijd in voorarrest. Volgende week wordt zijn zaak via snelrecht afgehandeld. Hem hangt een maandenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Wesley van W. kreeg in 2011 voor vergelijkbare feiten bij de bekerwedstrijd Ajax-AZ een gevangenisstraf van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk.

Voor PSV dreigt een een zware sanctie van de UEFA. Een woordvoerder van de Europese voetbalbond gaf deze week aan dat de zogenaamde Control, Ethics and Disciplinary Body van de UEFA, die een oordeel zal uitspreken over het incident, op 29 maart met een uitspraak zal komen.