Terugblik GP België 2018: Stevige crash en feestje voor Verstappen

Max Verstappen zal op Spa, net als elk jaar, worden ondersteund door duizenden Nederlanders. Ⓒ ZUMAPRESS.com

In aanloop naar elke Formule 1-race blikken we terug op de editie van het afgelopen jaar. Vandaag: de Grand Prix van België. Komend weekeinde wordt de tweede seizoenshelft, na een zomerstop van vier weken, op gang geschoten in de Ardennen.