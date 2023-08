Mathieu van der Poel dacht na val even ’dat hij WK-titel kon vergeten’

„Voor een moment dacht ik dat het over was”, aldus Van der Poel. „Voor mijn gevoel nam ik geen onnodige risico’s. Het was glad vandaag, op meerdere momenten. Dat maakte het moeilijk. Als de val mij de wereldtitel had gekost, had ik een aantal dagen niet kunnen slapen.”

Bekijk ook: Heroïsche Mathieu van der Poel ondanks valpartij wereldkampioen wielrennen

Van der Poel stapte na zijn val, met meerdere verwondingen, weer op de fiets. Zijn voorsprong op zijn achtervolgers werd vervolgens alleen maar groter.

Tekst gaat verder onder de beelden van de valpartij

Vleugels

De Nederlander reed 22 kilometer voor de finish weg. „Ik wist dat op dat punt een van de moeilijkste momenten van de wedstrijd was aangebroken. Ik voelde me nog sterk en ik merkte dat anderen op hun limiet zaten. Toen niemand volgde, kreeg ik vleugels”, aldus Van der Poel. „Dit is misschien wel de grootste overwinning uit mijn loopbaan. De WK is zo’n grote wedstrijd. Deze ontbrak nog op mijn lijst. Deze overwinning voelt ook wel als revanche voor vorig jaar.”

In Wollongong stapte de Brabander toen na 30 kilometer af. Van der Poel had in de nacht voor de wedstrijd enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een aanvaring in het hotel met enkele kinderen die hem met lawaai op de gang hadden wakker gehouden.

Bondscoach Moerenhout: zoiets kun je niet voorspellen

De wereldtitel op de weg van Van der Poel deed veel met bondscoach Koos Moerenhout. „Dit was om gek van te worden, een hele rare wedstrijd. Zoiets kun je niet voorspellen”, zei hij tegen de NOS.

Moerenhout doelde op het moment dat Van der Poel op 22 kilometer voor de eindstreep wegreed bij zijn concurrenten en kort daarna hard ten val kwam. Van der Poel had meerdere verwondingen, maar kon zijn race vervolgen. „Even later zag je dat hij weer uitliep en zijn achtervolgers er geen tandje bij konden doen”, zei Moerenhout, die Van der Poel enkele kilometers voor de finish vanuit zijn auto nog de laatste aanwijzingen gaf. „Ik zei: je gaat historie schrijven. Niet meer onderuit gaan nu.”

Van der Poel is bij de mannen de eerste Nederlandse winnaar in 38 jaar. „Deze generatie verdiende het om een keer een wereldkampioen af te leveren. Nu gebeurt het”, aldus Moerenhout, die het knap vindt dat de Brabander het waarmaakte. „We verwachten van jongens als Van der Poel dat ze automatisch in de finale van de wedstrijd komen, maar zo simpel is het nooit. Die garantie heb je niet. Hier moet Mathieu van gaan genieten. Of hij een fenomeen is? Ja, absoluut.”