’Mijn vrouw zei: ’Nu moet je kiezen tussen Roda en mij”

Frits Schrouff

AMSTERDAM - Met zijn keuze voor de combinatie van tapaskoning Roland Hogenelst en vijf Limburgse ondernemers hoopt Frits Schrouff zijn geliefde Roda JC eindelijk in rustiger vaarwater te hebben gebracht. Door de maandagavond tijdig ingeleverde garantstelling voor 906.000 euro is de dreigende straf van drie punten in mindering afgewend. Met de entree van de nieuwe eigenaren is bovendien het betaald voetbal in Kerkrade voor in ieder geval dit seizoen gegarandeerd. „Ik ben erg opgelucht”, aldus Schrouff, die Roda JC gisteren verder zag bekeren ten koste van Achilles Veen (0-2).