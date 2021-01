Mathieu van der Poel ziet voordelen van WK-parcours: ’Makkelijker om vooraan te rijden’

Dat wil de 25-jarige renner van Alpecin-Fenix doen op het zandparcours, waarop hij zich in zijn element voelt. „Ik heb veel in het zand getraind, maar dat doe ik ook als er geen wedstrijd op die ondergrond aankomt. Ik vind het een leuke manier om te trainen”, vertelt Van der Poel in een videoboodschap op het officiële twitteraccount van Alpecin-Fenix.

„Het is tijdens een cross in het zand moeilijk om samen te blijven. Er wordt sneller gehaperd door een renner, waardoor het makkelijker is om het verschil te maken. Ik verwacht dat de sterkste renner snel vooraan zal rijden.”

Van der Poel zal opnieuw de strijd aan moeten met zijn Belgische rivaal Wout van Aert, die net als de Nederlander drievoudig wereldkampioen is. „In Hulst reed ik wel een heel goede cross”, keek Van der Poel terug op zijn wereldbekeroptreden op het Zeeuwse parcours. „Dat was ook nog eens na een hele drukke periode, maar het de goede prestatie in Hulst (waar hij begin dit kalenderjaar won, red.) verbaasde me eerlijk gezegd niet.”

Olympische Spelen

Na het WK gaat zijn focus naar het wegseizoen, terwijl hij op de Olympische Spelen als mountainbiker wil uitkomen. Hoe hij de waarde van een nieuwe wereldtitel in het veld inschat ten opzichte van al die andere doelen, kan Van der Poel nog niet zeggen. „Ook al omdat ik nog nooit een rit in de Tour of een olympische titel heb gewonnen. De eerste keer dat je iets wint is altijd het mooist, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat een tweede, derde of vierde keer minder belangrijk is. Maar ik ben nog totaal niet met het wegseizoen bezig, ik focus me nu vol op het WK.”