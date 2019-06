Foto: Spaanse renner houdt enorme wond over aan zware val

De jonge Spanjaard ging in een wedstrijd voor beloften onderuit tijdens een afdaling en schoof met hoge snelheid richting een ravijn, maar zijn glijpartij werd gestopt door de vangrail. Dat moest Azkarate bekopen met een enorme wond van zijn nek tot aan zijn borstbeen. Een foto daarvan werd door zijn ploegleider en tevens oud-renner David Etxebarria gedeeld op Twitter.

Azkarate werd na zijn val direct naar het ziekenhuis overgebracht, maar mocht ondanks de enorme wond het hospitaal weer snel verlaten. De Spanjaard kwam ontzettend goed weg, want de wond loopt vlak langs zijn halsslagader. Ook enkele verwondingen aan zijn gezicht zorgden in eerste instantie voor wat paniek, maar de schade daaraan bleek mee te vallen. „Andoni is gelukkig in orde, maar je denkt toch even aan wat er had kunnen gebeuren”, zegt Etxebarria tegenover Het Laatste Nieuws. „Ik hoop dat deze vangrails van onze wegen verdwijnen.”