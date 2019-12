Zidane houdt zich in: ’Ik ga er niet op in’

Voor het eerst in ruim zeventien jaar eindigde een duel met FC Barcelona zo in 0-0. „We hadden veel meer verdiend”, zei Zidane. „Maar je krijgt in het voetbal niet altijd wat je verdient.”

De Madrilenen domineerden in het stadion van de Catalaanse rivaal. De mannen van Zidane verzuimden echter om hun kansen te benutten. „We hebben dit seizoen veel gescoord, maar vandaag lukte het niet. Dat is jammer, maar de spelers mogen trots zijn op wat ze hebben laten zien”, zei Zidane, die niets wilde zeggen over de arbitrale beslissingen. Op de website van Real Madrid verscheen wel een artikel waarin de club met foto’s probeerde aan te tonen dat Raphaël Varane twee keer een strafschop had verdiend. „De scheidsrechter deed niets, ik ga er dan ook niet op in”, aldus de Franse trainer.

Ernesto Valverde, de trainer van Barcelona, erkende dat zijn ploeg een moeilijke avond had beleefd. „We konden niet goed onder de druk van Real uitkomen. We hadden wel wat kansjes, maar we misten scherpte in de afronding.”

