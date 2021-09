Premium Het beste van De Telegraaf

’Enorme bewondering voor Wiegman’ Nieuwe bondscoach Leeuwinnen Mark Parsons: ’Misschien heeft deze ploeg haar top bereikt’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Mark Parsons Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Met een jetlag van hier tot Tokio meldde Mark Parsons (35), de fonkelnieuwe bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, zich maandagmiddag in Zeist voor zijn first day at the office. De Brit heeft na het vertrek van fenomeen Sarina Wiegman grote schoenen te vullen. Die uitdaging gaat Parsons graag aan.