Freerunster Noa (16) wint Red Bull Art of Motion en is jongste wereldkampioen ooit

Voor freerunners is de Red Bull Motion of Art hét event. „Vanaf mijn zevende hoopte ik hier al te mogen deelnemen.” Met haar 16 jaar was Noa sowieso de jongste deelnemer in deze editie. „Normaal gesproken wordt die op de muren en daken van het Griekse Santorini gehouden, maar deze keer – wellicht vanwege de coronamaatregelen – lagen er twee old school Griekse schepen naast elkaar. We hadden een paar dagen om te trainen en voor iedereen was deze setting een nieuwe ervaring.”

’Echt een community’

„Voorafgaand heb ik in Nederland een week geen fysieke inspanning mogen doen, om hier optimaal te verschijnen, en da’s voor mij best lastig. Want ik wil altijd naar buiten gaan om te gaan trainen, of lekker surfen of skateboarden. Maar ik weet waar ik het voor doe. Tijdens die paar dagen trainen hier deed ieder zijn of haar eigen ding. En dan geven we elkaar ook complimentjes, het is wat dat betreft echt een community.”

Haar uitvoering was één van de eerste tijdens de finale. „Tijdens die trainingen had ik nul zenuwen, maar toen ik werd opgeroepen en op moest voor mijn finalerun, ging ik dood van de zenuwen. Maar nadat de eerste twee flips goed gingen, dacht ik ’ga lekker je ding doen’, en heb ik alleen maar naar de muziek geluisterd.”

Ze was als één van de favorieten bestempeld, mede doordat haar oefening inhoudelijk onderscheidend is. „Ik heb gewoon alles gebruikt, mijn creativiteit, een hoge moeilijkheidsgraad en dan proberen alles zo goed mogelijk uit te voeren. Ik heb bijvoorbeeld een dubbele A-twist aangeleerd en ik combineer mijn flips, in plaats van losse flips. Dat lukte best wel goed”, lachte Noa bescheiden. Met het winnen werd wéér een droom werkelijkheid. Aan de horizon gloort de volgende: deelnemen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar freerunning een demosport is.