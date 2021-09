Darius van Driel naar zevende plek Dutch Open, Kristoffer Broberg klasse apart

Philip Bootsma, Daan Huizing en Sven Maurits bezetten met een score van 210 slagen de gedeelde 35e positie. Rowin Caron staat na drie ronden op de 46e plek met een totaal van 211.

De Zweed Kristoffer Broberg is een klasse apart bij het toernooi in Brabant. Hij verstevigde zijn leidende positie met een omloop van slechts 61 slagen, goed voor een score van 193 (-23). Broberg gaat met een voorsprong van liefst acht slagen op nummer 2 Marcus Helligkilde uit Denemarken de laatste dag in.

De derde ronde van het Dutch Open ging wat later van start wegens dichte mist op Bernardus in Cromvoirt. De eerste golfers sloegen pas om 10.25 uur af en er werd gestart op twee tees, die van de eerste en de tiende hole. Het was de bedoeling dat al voor 08.00 uur de eerste ballen geslagen zouden worden, maar door de mist was het zicht te beperkt.

Pasqualle Coffa

In Le Pian-Médoc eindigde de Nederlandse golfster Pasqualle Coffa op de gedeelde twintigste plek bij het Ladies Open de France. Ze kwam na drie ronden uit op een score van 212 slagen. De eindzege was voor de Française Céline Boutier, die finishte met een score van 202 slagen. Het was haar derde overwinning op de Ladies European Tour.