Herbeleef kwalificatie GP Mexico: Verstappen op tweede startrij

Max Verstappen in zijn bolide. Ⓒ ANP/HH

MEXICO-STAD - Het is dit weekeinde tijd voor de Grand Prix van Mexico. Op het circuit waar hij al twee keer als winnaar uit de bus kwam, wilde Max Verstappen zich dolgraag naar pole position rijden. Tevergeefs, hij werd derde achter de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Onze verslaggever Erik van Haren is als altijd aanwezig op het circuit en deed via zijn twitteraccount live-verslag van de kwalificatie.