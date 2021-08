Rennes verhoogt bod op Edson Alvarez: twintig miljoen

Video

B&B Vol liefde de oorzaak van liefdesbreuk Art Rooijakkers?!

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over de nieuwe vlam van Dionne Stax en de tv-breuk tussen interieurstylisten Frank & Rogier. Verder vraagt Jan aan de NPO om een ...