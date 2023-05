American football-legende Jim Brown (87) overleden

Brown speelde tien jaar voor Cleveland Browns in de NFL in de periode dat de sport enorm aan populariteit won bij het Amerikaanse publiek. Als uitblinker werd hij zodoende een van de eerste echte supersterren van de sport. Brown ontving zowel voor als na zijn carrière tal van prijzen en nominaties. Hij is nog altijd de enige atleet die in drie verschillende eregalerijen is terug te vinden: Pro Football Hall of Fame, College Football en Lacrosse.

Toen Brown in 1966 stopte als sporter benutte hij die supersterrenstatus door in tientallen films te verschijnen, zoals The Dirty Dozen (1967), Ice Station Zebra (1968) en The Running Man (1987). Verder verwierf hij ook bekendheid als activist, zo zette hij zich in voor gelijke rechten van Afro-Amerikanen en was hij een uitgesproken tegenstander van de Vietnamoorlog.