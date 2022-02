Thijs Oosting schiet Willem II langs RKC van vader Joseph Oosting

Een paar dagen voor het verstrijken van de transfermarkt voegde Willem II voor ruim een miljoen Oosting toe aan de selectie. De van AZ overgenomen voetballer kreeg achter de nieuwe spits Jizz Hornkamp meteen een basisplaats. Het duo deed flink van zich spreken in een ploeg, die geen schim meer was van het Willem II dat tien wedstrijden op rij verloren had.

Plots stond er weer een strijdbaar team binnen de lijnen. Trainer Fred Grim had bij de laatste trainingen al gezien dat Hornkamp, Oosting en ook Wessel Dammers voor nieuw elan zouden zorgen. Bijna had hij wat langer op die bevestiging moeten wachten. Scheidsrechter Bas Nijhuis onderwierp het veld anderhalf uur voor de aftrap nog aan een inspectie. De flank voor de hoofdtribune was slecht bespeelbaar. Juist daar sloegen de Tilburgers, bij wie het water door de zege van Fortuna Sittard en het punten pakken van PEC Zwolle aan de lippen stond, hun slag.

Linkerkant

De drie goals voor de rust kwamen allemaal vanaf de moeilijke linkerflank tot stand, waar de bal geregeld stroopte. Binnen veertien minuten had Thijs Oosting de bal al twee keer achter zijn voormalig ploeggenoot Etienne Vaessen liggen. Oosting droeg een half jaar het shirt van RKC voor AZ hem begin dit seizoen weer bij de selectie voegde. Hij moest zich in Alkmaar ontwikkelen als linksback. Oosting liet zien dat hij zich in een aanvallende rol meer in zijn element voelt.

Joseph Oosting moest lijdzaam toekijken hoe zijn zoon er twee maakte tegen zijn RKC Ⓒ ANP/HH

Jizz Hornkamp was zeker niet de beoogde eerste spits van Willem II, dat lang bezig was om de Argentijn Federico Girotti naar Tilburg te halen. Dat lukte niet. En dus stond de 22-jarige voormalig aanvalsleider van FC Den Bosch in de punt van de aanval. Zijn werklust werkte aanstekelijk. Op slag van rust kopte hij bovendien een voorzet fraai tegen de touwen. Voor RKC kon alleen Michiel Kramer wat terug doen.

Publiek grootste inspirerende factor

Maar de grootste inspirerende factor was toch het publiek. Dat Willem II niet zonder zijn eigen aanhang kan en zonder publiek de minste punten pakt, bleek vorig seizoen al. De geschiedenis herhaalde zich. Vorig jaar mocht het stadion bij de thuisbeurt tegen RKC voor het eerst weer voor een derde gevuld worden. Het leverde meteen een al even cruciale 1-0 zege op.

Nu namen de Tilburgers nog wat overtuigender afstand van de laatste drie plaatsen. Het sloot aan bij RKC, Go Ahead en Heracles, clubs die nog in de problemen kunnen komen als een van de onderste drie zich flink gaat roeren.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.