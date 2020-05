Fans van Deense club Aarhus kunnen ploeg op bijzondere manier aanmoedigen

AGF Aarhus, de club van Kevin Diks, plaatst grote schermen langs het veld van het Ceres Park waarop de liveverbinding via Zoom te zien is voor de spelers.

Netjes gedragen

Fans van de nummer 3 van de Deense Superliga kunnen in de webshop van Aarhus een gratis kaartje bemachtigen voor het duel met Randers FC. Ze mogen zelf kiezen in welk vak ze willen ’zitten’. De supporters met een kaartje voor hetzelfde vak worden bij elkaar geplaatst in een Zoom-verbinding. Het is de bedoeling dat de spelers op het veld zo toch aangemoedigd kunnen worden. Er zit wel enige vertraging in de verbinding. Medewerkers van de club houden in de gaten of alle fans op de videoverbinding zich netjes gedragen.

„Dit wordt de eerste wedstrijd in lange tijd en dat gaan we vieren met een historisch digitaal initiatief”, zegt directeur Jacob Nielsen van AGF. „We zijn trots dat we dit als eerste club ter wereld gaan doen.”

Foto op kartonnen bord

De club uit Aarhus heeft meer initiatieven bedacht om de fans te betrekken. De supporters kunnen een foto van zichzelf op een kartonnen bord laten plaatsen op de tribunes. Ze mogen een paar dagen voor de wedstrijd ook sjaals, vlaggen en tekeningen ophangen in het stadion.

Elders in de stad, in het park Tangkrogen, wordt de wedstrijd uitgezonden op een grote scherm in een drive-in bioscoop. Vanuit hun auto kunnen voetbalfans daar het duel bekijken. De toegangsprijs per auto bedraagt ruim 50 euro, seizoenkaarthouders van AGF Aarhus kunnen voor de helft van de prijs naar binnen.