Sport Kort: Premier League meldt afname in aantal coronabesmettingen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Premier League meldt afname in aantal coronabesmettingen

20.04 uur: De hoogste Engelse voetbalcompetitie, de Premier League, heeft over de afgelopen week 94 positieve coronatests gemeld. Dat is minder dan in de week ervoor en de eerste afname in maar liefst acht weken. Er werden ruim 14.000 tests afgenomen, onder spelers en andere personen die dagelijks bij de clubs zijn betrokken.

Vorige week waren er nog 103 besmettingen, een record voor de Premier League.

De afgelopen weken zijn bijna twintig wedstrijden in de Premier League afgelast, vooral vanwege veel coronabesmettingen bij clubs.

Conteh keert na korte verhuurperiode terug bij Feyenoord

19.17 uur: Christian Conteh keert sneller dan verwacht terug bij Feyenoord. De Duitse aanvaller werd verhuurd aan SV Sandhausen, maar de Duitse club maakte bekend dat hij al na een paar maanden terugkeert naar Nederland „wegens een gebrek aan speeltijd.” Hij zou voor een jaar gehuurd worden.

De 22-jarige Conteh kwam in de zomer van 2020 naar Rotterdam. Hij kwam toen over de Duitse club FC St. Pauli.

SV Sandhausen staat in de tweede Bundesliga op de 16e plaats.

AZ zonder zieke Gudmundsson naar Valencia afgereisd

19.06 uur: AZ is zonder Albert Gudmundsson vertrokken naar Valencia voor een trainingskamp. De 24-jarige middenvelder uit IJsland is ziek.

In totaal heeft trainer Pascal Jansen 26 spelers meegenomen. Aanvaller Zakaria Aboukhlal is er niet bij in Spanje, omdat hij met Marokko deelneemt aan de Afrika Cup.

Jansen heeft zeven jeugdspelers geselecteerd, te weten Sem Westerveld, Tijs Velthuis, Jorn Berkhout, Fedde de Jong, Zico Buurmeester, Yusuf Barasi en Ernest Poku. Sem Westerveld is de zoon van oud-doelman Sander Westerveld.

Ronde van San Juan kan door corona weer niet doorgaan

17.56 uur: De wielerronde van San Juan gaat net als vorig jaar niet door. De organisatie besloot tot de afgelasting vanwege de coronapandemie. De Argentijnse rittenwedstrijd stond voor 30 januari tot 6 februari op de kalender.

Remco Evenepoel blijft daardoor vooralsnog de laatste winnaar, in 2020. De Belg zou ook dit jaar zijn seizoen beginnen in Argentinië, maar moet zijn programma nu herzien. Iets wat onder anderen ook Peter Sagan, Chris Froome, Filippo Ganna, Richard Carapaz en Elia Viviani moeten doen.

De organisatie hoopt wel een aangepaste versie van de Ronde van San Juan voor lokale ploegen te kunnen laten verrijden. „Maar een internationale wedstrijd is door het stijgend aantal coronabesmettingen niet mogelijk.”

Drievoudig olympisch kampioen hinkstapspringen overleden

15.02 uur: De Georgische atleet Viktor Sanejev, drievoudig olympisch kampioen hinkstapspringen, is op 76-jarige leeftijd overleden. Namens de Sovjet-Unie veroverde Sanejev goud op de Spelen van Mexico-Stad 1968, München 1972 en Montreal 1976. Vier jaar later in Moskou moest hij genoegen nemen met zilver. Met vier medailles is Sanejev de meest succesvolle hinkstapspringer ooit op de Spelen.

De geboren Georgiër veroverde zijn eerste olympische titel met een afstand van 17,39 meter, een wereldrecord. Vier jaar later scherpte hij het wereldrecord aan tot 17,44 meter. Inmiddels staat het wereldrecord op 18,29 meter, in 1995 neergezet door de Brit Jonathan Edwards.

Sanejev stopte na de Spelen van 1980. Hij werd ook twee keer Europees kampioen in de buitenlucht en zes keer indoor. Hij verhuisde begin jaren negentig, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, met zijn gezin naar Australië waar hij als atletiektrainer aan de slag ging. De gelauwerde hinkstapspringer overleed onlangs in Sydney.

Maria Sakkari opent WTA-seizoen met moeizame zege

08.50 uur: Maria Sakkari heeft als nummer 6 van de wereld het tennisseizoen bij de vrouwen maandag in gang gezet met een moeizame zege op de Sloveense Tamara Zidansek. De 26-jarige Griekse had op de openingsdag van het Adelaide International, een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open, iets meer dan twee uur nodig om de tweede ronde te bereiken. De setstanden waren 6-2 0-6 6-4.

De Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, en haar naaste belager Aryna Sabalenka uit Belarus hebben een bye in de eerste ronde. Voor Barty wordt het haar eerste toernooi sinds de US Open.

Brown helpt Celtics met 50 punten aan winst op Magic

07.47 uur: Basketballer Jayden Brown heeft met 50 punten een groot aandeel gehad in de 116-111-zege van Boston Celtics op Orlando Magic in de Amerikaanse competitie NBA. Brown, niet eerder in zijn loopbaan zo trefzeker, was met name in het vierde kwart op dreef. Met 21 punten bracht hij zijn ploeg terug in de wedstrijd nadat Orlando met ruim 4 minuten te gaan nog een marge van 14 punten had gehad.

Brown zette de thuisploeg met 30 seconden op de klok op voorsprong waarna Orlando er dankzij een score van Tim Frazier nog een verlenging uitsleepte. Daarin bleek Boston net iets scherper. „Ik heb geprobeerd het hele duel agressief te spelen. Mijn ploeggenoten moedigden me ook aan steeds voor het schot te gaan”, vertelde Brown, die in oktober al eens 46 punten had gemaakt tegen New York Knicks. Beide ploegen misten hun productiefste speler: Orlando’s Cole Anthony keek toe met een enkelblessure, Boston’s Jayson Tatum miste het vierde duel op rij vanwege coronazorgen.

Phoenix Suns, samen met Golden State Warriors toonaangevend in de westelijke divisie, was veel te sterk voor Charlotte Hornets: 99-133. De Suns misten coach Monty Williams en vier spelers vanwege het coronaprotocol van de NBA: besmette spelers of spelers die in contact zijn geweest met een met corona besmet persoon moeten tijdelijk aan de kant blijven.