Aryna Sabalenka heeft uur nodig voor winst in derde ronde US Open

Sabalenka heeft uur nodig voor winst in derde ronde US Open

19.16 uur: Aryna Sabalenka heeft eenvoudig de vierde ronde van de US Open bereikt. De 25-jarige tennisster uit Belarus won met 6-1 6-1 van de Franse Clara Burel. De partij duurde precies een uur.

Sabalenka is op het grand slam in New York de nummer 2 van de plaatsingslijst. Ze kwam de afgelopen twee jaar tot de halve finales op Flushing Meadows. In de vierde ronde neemt ze het op tegen Daria Kasatkina uit Rusland. De als dertiende geplaatste Russin versloeg in twee sets de Belgische Greet Minnen (6-3 6-4).

Volleyballers pakken zege op EK tegen Tsjechië

19.10 uur: De Nederlandse volleyballers hebben op het Europees kampioenschap hun tweede overwinning behaald. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza zette in Skopje (Noord-Macedonië) Tsjechië met 3-0 opzij. De setstanden waren 25-22 25-22 25-22. Eerder won Oranje van Montenegro. Vrijdag verloor de ploeg wel van Polen.

Met de tweede zege ligt het team op koers voor de knock-outfase. De eerste vier van de zes ploegen in groep C gaan door. Denemarken is maandag de volgende tegenstander.

Piazza zette Bennie Tuinstra, Thijs ter Horst, Twan Wiltenburg, Michaël Parkinson, Nimir Abdelaziz en Wouter ter Maat in de basis. Tsjechië, dat tien plaatsen lager staat dan Nederland op de wereldranglijst, kreeg geen vat op de aanval van Oranje, met daarin Abdelaziz weer als de aanvoerder. Hij maakte in de wedstrijd 19 punten. Tuinstra kwam tot 13 punten.

Alleen in het begin van de derde set verslapten de mannen van Piazza ietwat. De ploeg kwam 5-1 achter te staan. Een korte donderspeech van de Italiaanse bondscoach volstond om Nederland weer scherp te krijgen en het karwei alsnog in drie sets af te maken.

Visser wint eerste kwalificatie voor WK

18.50 uur: Naomi Visser heeft in Rotterdam de eerste kwalificatiewedstrijd voor de WK turnen gewonnen. Visser kwam, ondanks een val aan brug, tot 53,700 punten. Daarmee eindigde ze nipt voor Vera van Pol (53,333). Elze Geurts, die een val op vloer incasseerde, eindigde met 52,700 punten op plek drie. Eythora Thorsdottir, die eveneens ten val kwam op vloer, eindigde daar nipt achter met 52,400 punten.

Visser, die in juni de Nederlandse meerkamptitel greep, zette met 13,867 punten de hoogste vloerscore neer. Geurts was met 13,733 punten de sterkste aan brug.

Europees balkkampioene Sanne Wevers was met 13,950 punten verreweg de beste op balk. Wevers kwam voor het eerst sinds haar comeback van eerder dit jaar ook weer in wedstrijdverband in actie op brug. Ondanks een val kwam ze tot 13,200 punten op dat onderdeel.

Op 16 september volgt de tweede en laatste WK-kwalificatie, opnieuw in Rotterdam. Er mogen vijf turnsters en een reserve naar de WK.

Bondscoach Jeroen Jacobs neemt volgens de kwalificatieprocedure in ieder geval drie meerkampsters mee naar Antwerpen. De andere twee plekken worden ingevuld op basis van aanwijsplekken.

De WK turnen vinden van 30 september tot 8 oktober plaats in België. Doelstelling van de Nederlandse turnsters is het behalen van een plek bij de beste twaalf landenteams om zodoende rechtstreekse teamplaatsing voor de Olympische Spelen af te dwingen.

Luiten houdt zich op hoge klassering

18.50 uur: Joost Luiten heeft na drie ronden nog altijd uitzicht op een hoge eindklassering in de Omega European Masters in het Zwitserse Crans Montana. De 37-jarige Bleiswijker klom door een ronde van 68 slagen (2 onder par) naar de gedeelde twaalfde plaats met een totaalscore van -10. Hij staat op vijf slagen van de Engelse koploper Matt Fitzpatrick, die de derde ronde in 67 slagen aflegde en leidt met -15.

Luiten presteert vrij constant op de hooggelegen baan in de Alpen. De eerste twee ronden noteerde hij 66 slagen. In de derde rondgang langs de 18 holes moest hij een double bogey toestaan op hole 7. Hij zette er vervolgens vijf birdies tegenover.

Christian Coleman evenaart beste seizoenstijd op 100 meter

15.58 uur: De Amerikaanse sprinter Christian Coleman heeft bij de atletiekwedstrijd van de Diamond League in de Chinese stad Xiamen de beste seizoenstijd op de 100 meter geëvenaard. Hij klokte 9,83 seconden, even snel als wereldkampioen Noah Lyles en de Brit Zharnel Hughes eerder dit jaar waren.

Coleman haalde op de afgelopen WK in Boedapest geen medaille op het koningsnummer. Hij bleef in Xiamen de Jamaicaan Kishane Thompson (9,85) en de Amerikaanse oud-wereldkampioen Fred Kerley (9,96) voor.

De Diamond League was voor het eerst in vier jaar weer te gast in China. Eerder was het door corona niet mogelijk. Nederlandse atleten ontbraken in China.

Espargaró troeft Bagnaia af in sprintrace MotoGP van Catalonië

15.56 uur: Aleix Espargaró heeft de sprintrace gewonnen van de Grote Prijs van Catalonië in de MotoGP. De Spanjaard bleef op de Aprilia wereldkampioen Francesco Bagnaia voor en boekte zijn eerste zege in een sprintrace. Maverick Viñales, teamgenoot van Espargaró, eindigde als derde.

Bagnaia, de leider in het WK, startte op het circuit van Catalonië vanaf poleposition. Espargaró nam in de race de koppositie over en liep in de tien ronden uit naar een voorsprong van ruim 2 seconden op de Italiaanse Ducati-coureur. Bagnaia moest in de slotronde er alles aan doen om Viñales voor te blijven.

Met de tweede plaats loopt de Italiaan in de WK-stand uit op concurrenten Jorge Martín en Marco Bezzecchi. Martín eindigde als vijfde en Bezzecchi werd achtste.

Val verknalt kwalificatie Veijer in Moto3 bij GP van Catalonië

14.20 uur: Collin Veijer vertrekt zondag pas vanaf de achttiende plek in de Moto3-race bij de Grote Prijs van Catalonië. De jonge Nederlander ging zaterdag op het Circuit de Catalunya vroeg in de kwalificatie onderuit. De 18-jarige motorracer uit Staphorst maakte een zogeheten 'highsider' en kwam hard op het asfalt terecht. Hij bleef ongedeerd, maar kon daarna in de kwalificatie geen snelle ronde meer rijden.

Veijer stond twee weken geleden in Grote Prijs van Oostenrijk voor het eerst op poleposition. Een opmerkelijke prestatie, omdat de Nederlander bezig is aan zijn debuutjaar in de Moto3. Hij kon in de race zijn pole niet omzetten in de overwinning; Veijer eindigde op de Red Bull Ring als vierde. In de WK-stand staat hij twaalfde.

De Spanjaard Ivan Ortolá veroverde poleposition in de Moto3.

MotoGP-coureur Bagnaia start opnieuw vanaf pole in GP Catalonië

12.36 uur: Klassementsleider Francesco Bagnaia vertrekt zondag opnieuw vanaf poleposition in de Grote Prijs van Catalonië in de MotoGP. De Italiaan kwam op zijn Ducati met een tijd van 1.38,639 tot een circuitrecord in Barcelona. Het is de zesde keer dit jaar dat Bagnaia vanaf de eerste startpositite vertrekt.

Titelverdediger Bagnaia leidt het WK-klassement met een voorsprong van 62 punten op Jorge Martín, de Spanjaard die zaterdag de vijfde tijd liet noteren. Het dichtst in de buurt van de Italiaan was de Spanjaard Aleix Espargaró (Aprilia) die Bagnaia zijn record zag afnemen. De Portugees Miguel Oliveira was goed voor de derde tijd.

Yamaha's Fabio Quartararo, de wereldkampioen van 2021, haalde de tweede kwalificatieronde niet door een val zonder ernstige gevolgen.