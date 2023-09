Francesco Bagnaia pakt ook pole position in MotoGP in Catalonië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Val verknalt kwalificatie Veijer in Moto3 bij GP van Catalonië

14.20 uur: Collin Veijer vertrekt zondag pas vanaf de achttiende plek in de Moto3-race bij de Grote Prijs van Catalonië. De jonge Nederlander ging zaterdag op het Circuit de Catalunya vroeg in de kwalificatie onderuit. De 18-jarige motorracer uit Staphorst maakte een zogeheten 'highsider' en kwam hard op het asfalt terecht. Hij bleef ongedeerd, maar kon daarna in de kwalificatie geen snelle ronde meer rijden.

Veijer stond twee weken geleden in Grote Prijs van Oostenrijk voor het eerst op poleposition. Een opmerkelijke prestatie, omdat de Nederlander bezig is aan zijn debuutjaar in de Moto3. Hij kon in de race zijn pole niet omzetten in de overwinning; Veijer eindigde op de Red Bull Ring als vierde. In de WK-stand staat hij twaalfde.

De Spanjaard Ivan Ortolá veroverde poleposition in de Moto3.

MotoGP-coureur Bagnaia start opnieuw vanaf pole in GP Catalonië

12.36 uur: Klassementsleider Francesco Bagnaia vertrekt zondag opnieuw vanaf poleposition in de Grote Prijs van Catalonië in de MotoGP. De Italiaan kwam op zijn Ducati met een tijd van 1.38,639 tot een circuitrecord in Barcelona. Het is de zesde keer dit jaar dat Bagnaia vanaf de eerste startpositite vertrekt.

Titelverdediger Bagnaia leidt het WK-klassement met een voorsprong van 62 punten op Jorge Martín, de Spanjaard die zaterdag de vijfde tijd liet noteren. Het dichtst in de buurt van de Italiaan was de Spanjaard Aleix Espargaró (Aprilia) die Bagnaia zijn record zag afnemen. De Portugees Miguel Oliveira was goed voor de derde tijd.

Yamaha's Fabio Quartararo, de wereldkampioen van 2021, haalde de tweede kwalificatieronde niet door een val zonder ernstige gevolgen.