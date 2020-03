Gianni Infantino ziet mogelijkheden om voetbal te hervormen

De baas van wereldvoetbalbond FIFA ziet de hele internationale voetbalkalender in de knel komen nu de sport volledig tot stilstand is gekomen. „Misschien kunnen we het voetbal hervormen en juist een stap terugdoen”, zegt de Zwitser, die wil nadenken over het terugbrengen van het aantal toernooien, in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport.

„Minder toernooien maar wel interessantere. Minder teams maar meer balans. Minder wedstrijden om de gezondheid van spelers te beschermen”, zegt hij. Diezelfde Infantino is de man achter een nieuw WK voor clubteams waaraan 24 teams zouden moeten meedoen. Omdat inmiddels het EK voetbal en de Copa Americá, de Zuid-Amerikaanse variant, zijn verschoven naar volgend jaar zomer, kan dat toernooi in de geplande termijn niet doorgaan. „We beslissen snel of de eerste editie in 2021, 2022 of uiterlijk 2023 plaatsvindt.”

Daarnaast onderstreepte Infantino dat de gedwongen voetbalpauze pas zal eindigen als er geen risico meer is. „Er wordt pas weer gevoetbald als de gezondheid van niemand in gevaar kan komen.” Ook voorziet hij een herziening van de transferperiodes voor komende zomer. „Er zijn moeilijke maatregelen nodig, maar we hebben geen keuze. We moeten allemaal offers brengen.” Het moment wanneer transfers toegestaan zijn wordt door de nationale bonden bepaald.