Wielertalent laat Monaco links liggen: ’Té groots, té mondain’

De 19-jarige Evenepoel heeft vooralsnog geen trek in een verhuizing naar Monaco. Veel profs wonen in het prinsdom vanwege het bergachtige achterland, waar goed kan worden getraind. Bovendien is er aan de Côte d’Azur sprake van een gunstig belastingklimaat.

„Mijn ouders zijn er onlangs een kijkje gaan nemen en kwamen tot het besluit dat het toch niet echt iets voor mij is”, aldus Evenepoel tegenover Het Laatste Nieuws. „Het is té groots en té mondain. De realiteit is ook gewoon dat ik op mijn jonge leeftijd voorlopig nog te weinig verdien om dat allemaal te kunnen bekostigen.”

Remco Evenepoel wordt gehuldigd als Europees kampioen tijdrijden. Ⓒ ANP

En dus blijft Evenepoel voorlopig bij zijn ouders wonen in Schepdaal, een 5.580 zielen tellend gehucht in Vlaams-Brabant. Komende winter gaat hij mogelijk wel een tijdelijk onderkomen zoeken in het buitenland, om zo goed te kunnen trainen.

„We bekijken samen met de ploeg hoe ik de winterperiode, van november tot maart, kan overbruggen. Een huurhuisje behoort tot de mogelijkheden. Of een regeling met een of ander hotel, waar ik voor langere tijd kan verblijven.”

Evenepoel is bij Deceuninck-QuickStep bezig aan zijn eerste jaar als prof, maar heeft desondanks al enkele uitzonderlijk resultaten neergezet. Zo kroonde hij zich vorige maand in Alkmaar tot Europees kampioen tijdrijden en won hij de Clasica San Sebastian.Dit weekeinde rijdt hij in Canada de GP Quebec en de GP van Montreal.