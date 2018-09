Sjöström net wat sneller dan Kromowidjojo

Sjöström, die afgelopen zomer drie wereldtitels veroverde bij de WK langebaan in Boedapest, klokte in 23,40. De Australische Cate Campbell zette met 23,67 de derde tijd neer. De 21-jarige Maaike de Waard eindigde in de finale van de 100 meter rugslag als vijfde in 58,21.

Bij de 4 x 50 meter wissel gemengd moest de Nederlandse zwemmers De Waard, Kromowidjojo, Kyle Stolk en Jesse Puts genoegen nemen met brons. China pakte het goud, voor Australië.