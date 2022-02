Flekken en Freiburg doen goede zaken; Paris SG hard onderuit

Flekken trof aan de andere kant landgenoot Jeffrey Gouweleeuw, die met Augsburg zwaardere tijden beleeft aan de onderkant van de Bundesliga. Augsburg weet alleen VfB Stuttgart en Greuther Fürth nog onder zich. Nils Petersen en Nico Schlotterbeck zorgden in de eerste helft voor de goals namens de bezoekers, Michael Gregoritsch maakte tussendoor gelijk.

Concurrent Hoffenheim, dat nu vierde staat, won eveneens een uitduel. Op bezoek bij VfL Wolfsburg werden de drie punten meegenomen via dezelfde cijfers als waarmee Augsburg dat deed: 1-2. Union Berlin haakte een beetje af in de strijd om de Europese tickets, de club uit de hoofdstad verloor met 1-0 bij laagvlieger Arminia Bielefeld.

VfB Stuttgart vergooide in de slotfase een overwinning op Jürgen Locadia’s VfL Bochum: 1-1. Locadia werd bij de bezoekers na een uur spelen gewisseld.

FRANKRIJK: Paris Saint-Germain verliest met supertrio van Nantes

Paris Saint-Germain heeft de tweede nederlaag van dit seizoen geleden in de Franse Ligue 1. De koploper verloor bij Nantes met 3-1. Bij rust stond de Parijse topclub al met 3-0 achter. PSG behoudt ondanks het verlies een redelijk comfortabele puntenvoorsprong op Olympique Marseille, de nummer 2.

Bij PSG stond Georginio Wijnaldum in de basis en vormde het supertrio Kylian Mbappé-Neymar-Lionel Messi de aanval. Maar de grote sterren bakten er zeker in de eerste helft weinig van tegen Nantes, dat al na vier minuten op voorsprong kwam door een goal van Randal Kolo Muani. Na een dik kwartier stond het 2-0 via een treffer van Quentin Merlin.

Het slot van de eerste 45 minuten verliep chaotisch. Verdediger Dennis Appiah van Nantes zag eerst de rode kaart na het neerhalen van de doorgebroken Mbappé, maar de VAR maakte er een gele kaart van omdat de aanvaller van PSG iets te makkelijk viel. Kort daarna ging Wijnaldum in de fout met een handsbal in het eigen penaltygebied. Het leverde Nantes een strafschop op, die Ludovic Blas verzilverde: 3-0.

In de tweede helft drong PSG meteen aan en scoorde Neymar al snel. De Braziliaan, voor het eerst weer in de basis na een blessureperiode, miste even later de kans op de aansluitingstreffer. Hij mocht aanleggen voor een penalty, maar schoof de bal heel simpel in de handen van keeper Alban Lafont.

BELGIË: Koploper Union wint met tien man van Charleroi

Union heeft de koppositie in de Belgische competitie verstevigd met een zege bij Charleroi. De club uit Brussel won met 3-0. Christian Burgess en Lazare Amani scoorden in de eerste helft. Diep in blessuretijd maakte Alex Millan de derde goal. Bart Nieuwkoop speelde vrijwel de hele wedstrijd mee bij Union.

De verrassende nummer 1 van België speelde de tweede helft met tien man. Op slag van rust kreeg Dante Vanzeir de rode kaart voor het uitdelen van een klap aan een tegenstander Valentine Ozornwafor. Die was zo groggy, dat hij even buiten westen was en per brancard van het veld moest. Charleroi wist de numerieke meerderheid niet te benutten voor een tegenoffensief. Union herstelde zich van de nederlaag in het vorige weekeinde tegen STVV. In stand is de voorsprong op eerste belager Antwerp tien punten.

