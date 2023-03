Doelpunt FC Groningen-spits Pepi helpt VS naar finaleronde Nations League

De Amerikanen hadden minimaal een gelijkspel nodig om de finaleronde van de Nations League van de Concacaf, de federatie voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, te halen.

Pepi kwam in Orlando na een uur in het veld en maakte aan alle onzekerheid een einde met een treffer twee minuten later. De aanvaller van FC Groningen had vrijdag in de met 7-1 gewonnen wedstrijd tegen Grenada ook al twee keer gescoord. Middenvelder Taylor Booth van FC Utrecht kwam in de 72e minuut in het veld voor zijn tweede interland.

De 20-jarige Pepi heeft inmiddels zes keer gescoord in veertien interlands. Alleen Christian Pulisic en Jozy Altidore waren jonger toen ze hun zesde doelpunt in Team USA maakten. Ook El Salvador plaatste zich ondanks de nederlaag voor de halve finale van het toernooi dat in de VS wordt afgewerkt. De Amerikanen zijn de titelverdediger.