Reportage: Veelzijdige Sifan Hassan stort zich ontspannen in ongewis avontuur

BOEDAPEST - Er liggen loodzware dagen voor haar in het verschiet, maar zelden was Sifan Hassan zo vrolijk en ontspannen. Lachend maakt het lichtvoetige loopwonder bekend dat ze tijdens de wereldkampioenschappen, die zaterdag beginnen in een gloednieuw stadion aan de oevers van de Donau, op drie onderdelen gaat uitkomen. Het is eigenlijk gekkenwerk, maar ze doet het uit liefde voor de atletiek.

Sifan Hassan, geflankeerd door haar coach Tim Rowberry en manager Yvonne van Haperen, heeft een vol programma op de WK in Boedapest. Ⓒ Foto Tim Rowberry