Supporters Feyenoord krijgen in Marseille fanzone op strand

De autoriteiten in Marseille willen er op deze manier voor zorgen dat het niet tot confrontaties komt tussen supporters van Marseille en Feyenoord. „Het was meteen duidelijk dat er een hoger beveiligingsniveau nodig was dan tegen PAOK Saloniki”, vertelde een bron dinsdag aan het Franse persbureau AFP, verwijzend naar de incidenten in Marseille tijdens de kwartfinale tegen PAOK Saloniki.

De verwachtingen is dat zo’n 3200 Feyenoord-supporters in het stadion zitten tijdens de wedstrijd en dat nog eens 1000 tot 1500 fans naar Marseille gaan zonder toegangskaartje.