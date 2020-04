Alarmbel voor sporters

Corvid-19 veroorzaakt onder sportend Nederland veel leed. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Topsporters die in de problemen zijn geraakt door de coronacrisis, of dreigen te komen, doen er goed aan zich te melden bij NOC*NSF, NL Sporter of de Atletencommissie van de sportkoepel. Die organisaties werken er met man en macht aan om een oplossing te zoeken voor moeilijkheden. „Op dit moment vallen veel sporters buiten de boot, als het gaat om noodvoorzieningen van de overheid”, zo stelt juriste Hetteke Frima van NL Sporter.