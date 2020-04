Alarmbel voor sporters: NOC*NSF doet oproep aan atleten in nood

„Op dit moment vallen veel sporters buiten de boot, als het gaat om noodvoorzieningen van de overheid”, zo stelt juriste Hetteke Frima van NL Sporter.

Weinig verzoeken om hulp

Dat het rampzalige virus onder sportend Nederland ook veel leed heeft veroorzaakt, is Frima de voorbije weken wel duidelijk geworden. Eerlijk gezegd verbaast het haar dat er uit het bestand van ruim duizend sporters nog relatief weinig verzoeken (twaalf, red.) om hulp zijn ingediend. Vandaar dat er voortdurend wordt opgeroepen – via de nieuwsbrief van NOC*NSF – om aan de bel te trekken. We hebben het idee dat een groot deel van de sporters dat nog niet doen, omdat ze in het grotere perspectief van de gehele coronacrisis de eigen crisis op dit moment niet als het meest urgent beschouwen. ’Mijn sores stellen niets voor in vergelijking met de mensen die doodgaan of ernstig ziek zijn’, lijkt de redenering. Toch is het beter dat men de sluimerende zorgen aankaart, zodat we er eventueel wat aan kunnen doen”, benadrukt ze.

Waterpoloër Jesse Koopman (links) heeft wel steun gezocht bij NLSporter.

„Er zijn intussen talloze vragen gesteld aan ons, maar net zo goed aan de medewerkers op het kantoor van NOC*NSF. Wij doen de juridische zaken, terwijl andere gevallen bij NOC of de Atletencommissie terechtkomen. Het betreft de meest uiteenlopende kwesties, van onenigheid over een plotseling opgeschort contract tot het wegvallen van vrijwel alle inkomsten omdat er geen competitie is, of de onzekerheid over het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen, nu die een jaar zijn uitgesteld. Er zijn atleten die in Nederland actief zijn, maar ook sporters die in het buitenland hun geld verdienen”, aldus Frima.

„Op dit moment vallen veel sporters buiten de boot. Het beroep van topsporter is een heel specifiek beroep. Vaak is er geen sprake is van arbeidsovereenkomsten en kunnen sporters niet terugvallen op de WW-uitkering. Ze vallen veelal ook niet onder de regeling zoals die nu voor ZZP’ers geldt in Nederland. Dat wordt door ons gezamenlijk aangekaart bij VWS.”

Zekerheden vallen weg

Frima erkent dat het regelen van financiële compensatie geen sinecure is. „Door de crisis vallen er allerlei zekerheden weg, maar helaas betekent dat niet dat je automatisch recht hebt op vergoedingen. De situatie is nijpend en daarom moet er een noodregeling komen zoals die er momenteel is voor veel zelfstandige ondernemers in ons land. Normaal gesproken hebben zij ook geen recht op geld, als ze zonder werk zitten. Daar heeft de regering wat aan gedaan. Dat moet in de sportwereld ook kunnen, want een groot deel van de sporters kan nergens op terugvallen omdat ze niet in het hokje van werknemer of ZZP’er te plaatsen zijn.”

„Aansluiting bij de Tozo regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) zou het meest recht doen aan de situatie waarin topsporters zich bevinden. Terugvallen op de bijstand levert op meer vlakken problemen op, bijvoorbeeld de sollicitatieverplichting. Op het moment dat je doortraint ben je met beroepsuitoefening bezig, want je hebt het beroep van topsporter en dan kun je naar een uitkering fluiten. Je bent niet beschikbaar voor ander werk. Zo werkt het in de praktijk.”