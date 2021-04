Klaas-Jan Huntelaar gelooft in wonder met Schalke: ’We zullen meer winnen’

„Deze overwinning geeft een heel goed gevoel. Vorige week zag je al de eerste voortekenen, toen we echt een eenheid waren. Vandaag pakten we de punten, dus we zijn heel blij”, aldus Huntelaar zondag na de overwinning tegenover BILD.

De oud-international weet dat zijn club nog een hele lang weg te gaan heeft. De achterstand op nummer zestien van de ranglijst Arminia Bielefeld blijft met dertien punten bijna onoverbrugbaar groot. Omdat er in de Bundesliga nog maar zes competitiewedstrijden op het programma staan, heeft Schalke een wonder nodig.

Van opgeven, wil Huntelaar echter niets weten. „Het begint bij je manier van denken. Je moet er altijd in geloven en we bekijken het nu stap voor stap. Zondag hebben we gewonnen en de volgende wedstrijd zullen we ook weer winnen.”