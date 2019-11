Ajacied Veltman ontbreekt tegen Heracles

Noussair Mazraoui is wel fit genoeg om te spelen. De Marokkaanse international raakte eerder deze week lichtgeblesseerd in een duel met Burundi. In die wedstrijd maakte Mazraoui zijn eerste doelpunt voor Marokko. De vleugelverdediger meldde zich vrijdag samen met Hakim Ziyech weer op het trainingsveld.

Ook middenvelder Carel Eiting zit bij de selectie. Edson Alvarez is volgens Ten Hag een twijfelgeval vanwege een jetlag.

Ten Hag meldde verder dat David Neres inmiddels is geopereerd. De Braziliaanse buitenspeler liep onlangs een knieblessure op en komt pas na de winterstop weer in actie.

Ajax en Heracles treffen elkaar zaterdag om 19.45 uur.