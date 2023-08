Tyjani Beztati ongenaakbaar bij Glory; vijfde wereldtitel!

Men zal zich gedurende de partij zelfs hebben afgevraagd wat de Japanner kwam doen. Beztati was de man die uitdeelde, de Japanner maakte niet eens aanstalten om dichtbij te komen en hem te raken. Daarmee was Beztati letterlijk en figuurlijk ongenaakbaar. Wie kan deze man stoppen in zijn gewichtsklasse?

Eerder op de avond tekende zich een drama af. Zowel Mohamed Amine (26) áls Martin Terpstra liepen de finale van het viermanstoernooi mis. Beide kickboksers kregen twee keer acht tellen in een ronde, volgens de toernooiregels was de partij dan klaar.

Martin Terpstra in actie tijdens het viermanstoernooi Ⓒ GLORY

Frustratie

Amine kreeg in de tweede ronde twee keer acht tellen tegen Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidjan. De scheidsrechter leek de toernooiregel zelf niet eens door te hebben en de frustratie bij Amine was vanzelfsprekend groot, toen hij te horen kreeg dat zijn partij ineens was afgelopen. Rajabzadeh leek Amine met een knie richting het hoofd in ronde één in vertwijfeling te hebben gebracht en Amine zal voornemens zijn in een volgend gevecht sneller het initiatief naar zichzelf toe te trekken. Daar had hij nu helaas niets aan.

Mohammed Amine krijgt een rechtse directe. Ⓒ GLORY

Terpstra had de sensatie van Glory 87 willen worden tijdens zijn debuut op een genummerd event op 36-jarige leeftijd, maar de Friese reus van 2,07 meter was in één ronde klaar. Ook hij kreeg twee keer acht tellen, maar deze waren een stuk duidelijker dan bij Amine. Terpstra hielp zichzelf niet, door bij de Est Uku Jürjendal in te stappen, terwijl hij met zijn lengte een enorm voordeel heeft wat zijn reach betreft. Jürjendal twijfelde geen moment en gaf er een hoek overheen. Terpstra wankelde acht tellen en was toen hij opstond kanonnenvoer voor de Est met een volgende acht tellen tot gevolg. Jürjendal verloor later op de avond om het ticket in de Glory Grand Prix tegen Rajabzadeh.

Hij voegt zich bij Tariq Osaro en Sofian Laïdouni als deelnemers. Badr Hari vecht 9 september in Parijs tegen James McSweeney om een ticket.Voor Amine en Terpstra, die samen de finale hoopten te spelen, betekent dit dat zij een ticket voor het achtmanstoernooi in het zwaargewicht eind dit jaar (voorlopig) aan zich voorbij zien gaan.

Split decision

Jan Kaffa won in het vedergewicht van Mohamed El Hammouti na split decision van de jury. De Hagenaar hield meer de rust, nadat hij eerder in april al een spectaculaire entree bij Glory had gemaakt.

Kickbokslegende Murthel Groenhart liet in het weltergewicht tegen de Duitser Cihad Akipa zien dat hij vechtsportliefhebbers nog wat te geven heeft, na zijn eerder mislukte rentree tegen Endy Semeleer. Hij liet Akipa in ronde drie duizelen, maar deze wilde maar niet neergaan. Dat Groenhart uiteindelijk via een unanieme jurybeslissing won, was geen verrassing.

Unanieme jurybeslissing

Michael Boapeah won in het middengewicht van de Duitser Sergej Braun na een unanieme jurybeslissing. Braun was de enige van wie Boapeah tot dusver verloor bij Glory. ,,Ik moet eigenlijk bijna huilen, maar let’s keep it gangster’’, was hij na afloop zielsgelukkig met zijn winst. De Hagenaar, die voor Ghana vecht, toonde zich nog meer volwassen en de vraag rijst of hij langzaamaan écht klaar is voor regerend kampioen Donovan Wisse, die eerder een ijzersterke indruk maakte.

Eerder op de avond in de prelims, won de Servier Nikola Filipovic van de Roemeen Christian Ristea en maakte Amad Hadar korte metten met de Pool Bartosz Muszynski.