Cyriel Dessers ruikt graag naar bier

Hij was er uitermate vrolijk bij en constateerde nuchter dat „de kop er snel af is.” Een goal in het Feyenoord-shirt acht minuten na zijn entree. Dessers: „Het is nooit simpel om hier te winnen, maar deze uitslag is wel heel extreem. Dat ik daar zelf dan wat aan mag bijdragen, voelt heel goed.”

Dat Dessers nog in het strijdperk kwam was een meevaller, want door het passeren van Bryan Linssen was hij dubbel achterop geraakt in de pikorde. Het maakte hem niet minder gretig. „Ik had er heel veel zin in. Ik wil hier natuurlijk zoveel mogelijk gaan spelen, maar we hebben meer goede spelers. Toch was het heerlijk om te scoren. Dat wilde ik ook wel even vieren. Ja, bij de cornervlag.” Dat heeft hij geweten. Het werd niet op prijs gesteld door de harde kern van PSV, die hem prompt bekogelde met tal van voorwerpen en met liters bier. „Ja, mijn shirt ruikt aardig naar bier. Ach, dat hoort er bij. Maar dit maakt de wedstrijd juist speciaal.”

Bekijk ook: PSV in eigen huis hard onderuit in topper tegen Feyenoord