Wolff: ’We moeten Vettel niet afschrijven’

Op Monza, het thuiscircuit van Ferrari, kon Vettel het publiek in Italië niet tevreden stellen. De coureur eindigde - na een spin en een touche met Lance Stroll - als dertiende. Leclerc schreef de Grand Prix op zijn naam en staat inmiddels boven de Duitser in het kampioenschap. „We moeten hem nog niet afschrijven”, zegt Wolff tegen Motorsport.com.

„Hij is een viervoudig wereldkampioen”, gaat de Oostenrijker verder. „Het verschil tussen de beste en goede coureurs, is dat de besten in staat zijn om terug te keren naar de top. Ik twijfel er niet aan dat Vettel dat kan.”

De laatste overwinning die Vettel boekte is inmiddels al een jaar geleden. In 2018 won hij op Spa, in België. „Hij heeft een aantal slechte races gehad. Nu gaat het om zijn vermogen om zichzelf terug brengen op het niveau waar hij hoort.”