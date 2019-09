Alvarez moest wennen: ’Bij Ajax 90 minuten alert zijn’

Edson Alvarez wordt opgejaagd door Joey Veerman van SC Heerenveen. Ⓒ BSR/Soccrates

AMSTERDAM - De Europese triomftocht van Ajax in het afgelopen seizoen, die in de halve finale tegen Tottenham Hotspur strandde, beleefde Edson Alvarez (21) in Mexico-Stad aan de buis gekluisterd. „Ik wist dat Ajax me wilde kopen en dat maakte de wedstrijden nóg spannender”, lacht de middenvelder, die staat te trappelen om zelf zijn debuut in het hoofdtoernooi van het miljoenenbal te maken. „Het is een droom die uitkomt.”