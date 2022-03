Glory-topman haalt stevig uit richting Arek Wrzosek na rellen in Hasselt

,,Het slechtste gedrag buiten de ring kwam helaas van jou. Verwijder je account”, plaatste Rudmann woensdagochtend onder een post van Wrzosek op Instagram. Niet veel later veranderde hij de laatste zin in: ,,Bij Glory en in onze sport is geen plaats voor hooliganisme.”

Het bericht van Wrzosek waarop Rudmann reageerde was gericht aan zijn fans, team en sponsoren. ,,Bedankt voor jullie support. Jullie gaven me vertrouwen voor dit gevecht. Dit hebben we SAMEN gedaan. Wat er zaterdag buiten de ring plaatsvond, mag niet gebeuren in een sportarena. Iedereen die zich heeft misdragen is verantwoordelijk voor deze aanval op onze sport. Ik ben heel blij dat niemand gewond is geraakt. Laten we hier allemaal van leren. Met respect, zoals altijd, Arek.”

Arek Wrzosek zoekt zijn fans op. Ⓒ ANP/HH

Wrzosek en Hari, de nummers drie en acht van de zwaargewichtdivisie, stapten zaterdag voor de tweede keer met elkaar de ring in. De eerste partij was op knock-out gewonnen door The Polish Hightpower. In Hasselt ging de eerste ronde gelijk op, maar was Hari volgens de jury net even sterker. In de tweede ronde begon de Marokkaanse Amsterdammer goed, maar kreeg hij in de slotfase acht tellen na een raak knietje tegen het hoofd. Wrzosek won de ronde met een bonuspont en kwam zo op voorsprong.

Badr Hari richt zich tot zijn fans. Ⓒ ANP/HH

Vrijwel direct na de tweede ronde sloeg de vlam in de pan in de Trixxo Arena en braken rellen uit tussen de achterban van Wrzosek, een groep hooligans van voetbalclub Legia Warschau, en de altijd fanatiek meelevende Badr Army. Wrzosek en Hari zochten allebei contact met hun fans, maar deden dat weinig tactvol, waardoor de situatie er niet bepaald beter op werd.

De Trixxo Arena was zaterdag het toneel van een veldslag tussen toeschouwers. Ⓒ ANP/HH

Glory heeft een onderzoek aangekondigd en wil vooralsnog niet reageren. Ook vroeg de kickboksorganisatie aan vechters en medewerkers om tijdelijk niet met de pers te praten.

,,De komende dagen zal Glory samen met de lokale autoriteiten een volledig onderzoek uitvoeren naar het incident”, viel zondag te lezen in een officieel statement. ,,We zullen alle nodige maatregelen nemen en de strengste sancties, inclusief juridische acties, toepassen op iedereen die hier direct of indirect aan heeft deelgenomen.”