Schaatscoach Jac Orie ligt wakker van Pavel Kulizhnikov & co

Pavel Kulizhnikov aan de start van de 500 meter tijdens het WK Sprint in Hamar. De Russische sprinters houden de gemoederen bezig. Ⓒ FOTO ANP

HAMAR - Daar komen de Russen. Tja, de vraag is of ze er zaterdag en zondag inderdaad bij zijn tijdens de World Cup Finale in Heerenveen, de drie topsprinters onder aanvoering van het fenomeen Pavel Kulizhnikov. In Hamar op het WK Sprint waren ze zo met de noorderzon vertrokken, maar ondertussen houden ze de gemoederen wel bezig.