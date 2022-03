Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit is La Liga, alleen maar tiki-taka’ Tonny Vilhena geniet; moeder Jeannet nog altijd in zijn leven: ‘Zij had het zo willen zien’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Vilhena in actie tegen Levante. Ⓒ ANP/HH

Op de bank in Alella, een klein plaatsje onder de rook van Barcelona en op enkele minuten rijden van het trainingscomplex van Espanyol, vertelt de 15-voudig international verheugd over de club die hem al een jaar of acht op de korrel had. Zijn entree in een Europese topcompetitie is alles wat hij zich ervan had voorgesteld. „Dit is La Liga, alleen maar voetbal, tiki-taka”, zegt Vilhena lachend. „Elke club hier wil voetballen en heeft kwaliteitsspelers. Iedereen kan van elkaar winnen en dat maakt deze competitie zo mooi.”