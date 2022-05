Feyenoord draait moeizaam warm voor Tirana

Voor het Legioen, dat op 25 mei met bijna 50.000 man voor grote schermen gaat zitten in De Kuip, telt sinds Marseille nog maar één ding: de finale in Tirana. Misschien voor de spelers ook wel, maar een soort ‘uitzwaaiwedstrijd’ in de eigen Kuip kun je met goed fatsoen niet laten lopen zoals Feyenoord in de eerste helft deed tegen FC Twente.

De energie was niet hoog, de scherpte ontbrak en dan gaan ook andere kleine dingen fout. Ofir Marciano kreeg geen controle over de bal bij Ricky van Wolfswinkel, die Dimitrios Limnios kon bedienen (0-1) en scheidsrechter Jeroen Manschot zag geen overtreding in het vasthouden met twee benen van de bal bij Michal Sadilek, terwijl Luis Sinisterra bewust niet wilde trappen bij dat moment. Manschot liet doorspelen en 10 seconden later lag de bal opnieuw achter Marciano: 0-2.

Halfbakken

Het was allemaal een beetje halfbakken, stumperig. En dat sloot aan bij de minuten voor de wedstrijd toen aanvaller Reiss Nelson als derde basisspeler uit voorzorg moest afhaken. De afwezigheid van Tyrell Malacia, die nog moet worden opgelapt (hamstring) voor de finale, was al bekend. Daar was Gernot Trauner ook al bijgekomen.

Met Ramon Hendriks als linksback, Alireza Jahanbakhsh en Marcus Pedersen waren er wel vervangers, maar opeens leek de schwung uit het elftal. Zonder Malacia mist Feyenoord een opkomende back die zo belangrijk is in het spel van de Rotterdammers en met Nelson is de snelheid op rechts weg.

Voetblessure

Daar kwam kort na rust nog een voetblessure bij voor Orkun Kökcü, die op zijn wreef werd geraakt en meteen het veld moest verlaten. Slot haalde toen ook maar meteen Jahanbakhsh naar de kant. Jorrit Hendrix en de Zweed Patrick Walemark namen hun plaatsen in.

Op dat moment waren er nog geen 55 minuten gespeeld en in alles leek dit een vervolg op het weinig verheffende midweekse potje tegen Go Ahead Eagles. Het was in geen enkel opzicht de gedroomde generate repetitie voor de eindstrijd in Tirana.

Wonder Slot

Slot gaat komende week met zijn ploeg naar de Portugese Algarve om iedereen in de juiste spirit en mentale toestand te krijgen voor de zware klus tegen het AS Roma van Jose Mourinho. Vooral de medische staf zal daar nog wat overuren moeten maken, want uit alles blijkt dat Feyenboord kwetsbaar wordt als het meer dan een of twee basisspelers kwijtraakt.

In dat opzicht is het eigenlijk een wonder dat Slot met een krappe selectie zo lang iedereen heeft fit gehouden, terwijl het programma bij vlagen moordend is geweest.

Opmerkelijke veerkracht

FC Twente zou tekort worden gedaan als de 2-0 voorsprong die de tukkers namen in De Kuip alleen op het conto van falen en blessureleed bij Feyenoord zou worden geschreven. Trainer Ron Jans heeft met weinig geld en met veel creativiteit een ploegje uit de grond gestampt, dat onder zijn leiding steeds beter is gaan voetballen. De vierde plek, dicht achter nummer drie Feyenoord, is een stevige beloning voor het werk in Enschede.

FC Twente gaat Europa weer in en de ‘Ultra’s 91’, de harde kern van de club, lieten met een mega-spandoek in het uitvak al voor de wedstrijd zien dat ze trots zijn op die prestatie.

Wat elke keer wel opvalt bij Feyenoord is dat de ploeg een opmerkelijke veerkracht heeft als het tegenzit. Ook alle wissels, met Jens Toornstra voorop, gooiden er nog een schepje bovenop na rust. Het zorgde voor een goal van de favoriete spits van het Legioen: Cyriel Dessers (1-2).