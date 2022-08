Van Nistelrooy looft gewilde Gakpo: ’Dat vind ik zo knap aan Cody’

Voetbal

Sombrero’s kunnen op in Rotterdam: het Mexicaanse gevaar komt eraan

De sombrero’s kunnen op, want het Mexicaanse gevaar komt eraan. Santiago Gimenez gaat zijn opwachting maken in De Kuip al zal hij tegen Heerenveen nog niet in de basis staan. Maar trainer Arne Slot is enthousiast genoeg om de spits minuten te gaan gunnen tegen SC Heerenveen.