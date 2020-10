Column: Dit is precies het kontje dat AZ nodig heeft

Valentijn Driessen. Ⓒ René Bouwman

Door de coronapandemie miste NAC in de Eerste Divisie-topper thuis tegen SC Cambuur vijf basisspelers en hoofdtrainer Maurice Steijn. Vandaar bekroop na de 0-4 overwinning voor de Friezen toch een gevoel van competitievervalsing. Het is echter de nieuwe werkelijkheid waarmee iedereen te dealen heeft, zolang corona onder ons is. Enig alternatief: alle competities stilleggen, maar dan is het leed niet te overzien. Dan gaan er zeker clubs kopje onder.