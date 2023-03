Feyenoord heeft met Van den Belt eerste zomeraanwinst binnen

„Ik ben heel blij dat PEC Zwolle en Feyenoord tot overeenstemming zijn gekomen. Feyenoord is voor mij echt een fantastische club”, zegt Van den Belt op de site van Zwolle. „Als jongen van de club heb ik de hele PEC Zwolle Voetbalacademie doorlopen en was mijn debuut het moment dat het allemaal echt begon. Daarna heb ik ook nog veel mooie momenten meegemaakt. Na de degradatie, die veel pijn en verdriet heeft gedaan, ben ik dit seizoen aan een nieuw hoofdstuk begonnen bij PEC Zwolle met maar één doel: promotie en een kampioenschap. Daar zal ik alles voor blijven geven.”

Met Van den Belt heeft Feyenoord-coach Arne Slot alsnog zijn gewenste versterking binnen. De trainer, een goede vriend van vader Gerard van den Belt, de huidige financieel directeur van SC Cambuur, wilde hem afgelopen winter al naar De Kuip halen.

Interessante speler

„Van den Belt is een interessante speler”, zei Slot begin februari. „Wij, en ook andere clubs bovenin, hebben geprobeerd om hem aan te trekken. Dit zal komende zomer niet anders zijn.” PEC Zwolle wilde echter indertijd de speler niet halverwege het seizoen verkopen.

Van den Belt, die in Zwolle nog een contract tot de zomer van 2025 had, is al twee seizoenen een vaste waarde voor de huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder speelde tot op heden 59 competitiewedstrijden voor de club, waarin hij zestien doelpunten maakte.