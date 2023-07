Vera Pauw buigt met debutant Ierland nipt voor gastland Australië op WK

Waar Ierland zijn eerste duel ooit speelde op een WK-eindronde gold dat allerminst voor de Matildas. Op de eerste editie in 1991 na miste de Australische ploeg geen een toernooi om de wereldbeker. De kwartfinale was - tot drie keer toe - het beste resultaat voor Australië. In eigen land hoopt de ploeg van Tony Gustavsson dat te verbeteren en een goede start tegen Ierland was daarbij zeker welkom.

Voor 80.000 vrijwel uitsluitend Australische fans wist het elftal van Pauw knap stand te houden. Het was weliswaar eenrichtingsverkeer naar de goal van de Ierse Courtney Brosnan, maar zonder dat het nu grote kansen regende. Vijf minuten na rust ging het echter mis voor de Ieren. Hayley Raso werd ondersteboven gelopen, waarna linksback Steph Catley onberispelijk binnenschoot en voor een vreugde-explosie in Sydney zorgde.

De openingstreffer had geen bevrijdend effect op Australië dat moeite bleef houden om de Ierse defensie open te breken. Caitlin Foord kreeg uit een hoekschop nog de beste mogelijkheid maar kopte naast. Ook de Ieren waren met hun indraaiende corners meer dan eens dreigend, alleen de echte kans op de gelijkmaker bleef uit. In blessuretijd was er nog wel een vrije trap voor de Ieren, maar Megan Connolly schoot rakelings over de kruising. In de absolute slotseconden testte Katie McCabe dan toch nog een keer doelvrouw Mackenzie Arnold. Genoeg voor een punt was het niet.

Eerder op de dag had het andere gastland Nieuw-Zeeland al verrassend een zege geboekt op Noorwegen. Hannah Wilkinson maakte kort na de pauze de enige treffer van de wedstrijd.