Volleybalbond mikt op Italiaan Caprara

Caprara is momenteel clubcoach bij het Italiaanse Il Bisonte Firenze, waar de Nederlandse speelsters Laura Dijkema en Nika Daalderop actief zijn. Bronnen binnen het Italiaanse volleybal melden dat deze ervaren trainer op pole position ligt in de race voor de baan als bondscoach van de Nederlandse vrouwen.

"U moet zich tot de Nederlandse federatie wenden"

Caprara, die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat hij met de Nederlandse ploeg wil werken, ontkent niet. „U moet zich tot de Nederlandse federatie wenden”, laat hij weten. „Ik focus me op mijn ploeg hier, we hebben vandaag een wedstrijd.”

Het kan geen toeval zijn dat Joop Alberda, de technisch directeur van de Nederlandse volleybalbond, gisteren bij de wedstrijd tussen Firenze en Brescia op de tribune zat. „Ik spreek met velen”, verklaart Alberda zijn aanwezigheid. Hij ontkent dus niet in gesprek te zijn met Caprara maar probeert de aandacht af te leiden door te melden dat hij woensdag naar Amerika reist. En daarna misschien nog naar Brazilië.

De Nederlandse volleybalploeg zit in de problemen. Oranje werd tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro vierde en haalde die klassering ook bij de WK van vorig jaar in Japan. Maar dit jaar presteerde Nederland zeer teleurstellend. Bij het eerste olympische kwalificatietoernooi op Sicilië werd het beslissende duel met 3-0 van Italië verloren en tijdens het EK ging het in de kwartfinale tegen Turkije faliekant mis.

Mede door deze tegenvallers werd Morrison op 5 oktober ontslagen. Inmiddels is de kans dus groot dat Caprara, die van 2005 tot en met 2008 de Russische nationale ploeg naar successen leidde, binnenkort bij de Nederlandse bond in dienst treedt.

Caprara was begin 2017 ook al eens een voorname kandidaat om bondscoach te worden van de Nederlandse vrouwenploeg. Hij kwam naar Nederland voor een gesprek met de toenmalige technisch directeur Bram Ronnes, maar die koos toen voor de veel minder ervaren Amerikaan Morrison, die dus de opvolger werd van de plotseling naar Turkije vertrokken succescoach Giovanni Guidetti.

Het lijkt er nu sterk op dat Caprara - bijna drie jaar na zijn eerste gesprek - alsnog aan de slag gaat met Oranje.