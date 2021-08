Cees Roozemond: ‘We gunnen Joey Veerman een transfer’

„De bieding zoals gedaan was voor ons onvoldoende interessant”, zegt algemeen directeur Cees Roozemond. „Je hebt soms ook te maken met constructies waarvan wij niet zeggen: dat móeten we doen. Maar de biedingen die ik hier en daar wel eens voorbij zie komen, zijn hier nooit binnengekomen, anders had hij al drie keer verkocht kunnen zijn. We gunnen Joey van harte een transfer. Die kans willen we hem echt wel bieden, maar het is ook gewoon een rustige transferwindow.”

Is de noodzaak er bij Heerenveen financieel gezien niet om zijn sterspeler te verkopen? „Die noodzaak is er niet, ook nu we bezig zijn met de verkoop van Mitchell van Bergen aan Middlesbrough (voor 2 miljoen euro, red.)”, aldus Roozemond. „We zijn ook redelijk door het coronajaar heen gerold, financieel bezien. Wij zijn heel blij met Joey, want hij is een fantastische voetballer. En laten we eerlijk zijn: vorig jaar hebben we met beide partijen zijn contract opengebroken en verlengd.”

Veerman zelf blijft ondanks alle transferperikelen ’gewoon’ uitblinken en gaf onder meer de assist op de 3-0 van spits Henk Veerman.