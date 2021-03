Technisch directeur Rudi Völler waarschuwt Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz

„Het missen van de Champions League zal merkbare gevolgen hebben. Zelfs als we financieel voorzichtig zijn, moeten we afscheid nemen van één of twee spelers”, liet Völler optekenen in de krant Kölner Stadt-Anzeiger.

Leverkusen begon het seizoen sterk, maar is inmiddels gezakt naar de zesde plaats in de Bundesliga. De ploeg van Bosz heeft 4 punten minder dan Eintracht Frankfurt, dat vierde staat. De beste vier ploegen verzekeren zich van een plaatsbewijs voor de Champions League, dat zeker in deze financieel onzekere tijd een must is voor de topclubs.

Bosz houdt voorlopig wel het vertrouwen van de clubleiding. „Meer dan ooit weet hij natuurlijk dat we aanstaande zondag een ander gezicht zullen moeten laten zien in de wedstrijd tegen Hertha BSC en in de komende weken”, aldus Völler.

Bayer Leverkusen werd in de Europa League uitgeschakeld door het Zwitserse Young Boys, de tegenstander van Ajax in de achtste finales. Ajax, de oude club van Bosz, won in Amsterdam met 3-0 van de Zwitsers. De return is donderdag.