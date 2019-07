Feyenoord bereidet zich voor op het nieuwe seizoen. Ⓒ BSR/Soccrates

SCHEFFAU AM WILDEN KAISER - Met de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg van vanavond is het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk bijna ten einde gekomen. De Rotterdammers zullen morgen nog éénmaal trainen alvorens terug te reizen naar huis.