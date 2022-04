Sterspeler Embiid mist deel play-offs na ’elleboogstoot’

Embidd, die ongelukkig tegen een elleboog van tegenstander Pascal Siakam aankwam, liep ook een oogkasbreuk op. In 2018 had Embiid een soortgelijke oogblessure en toen stond hij drie weken langs de kant. „Ik denk dat Siakam mijn gezicht heeft gebroken, ik meen het. Maar het is allemaal toegestaan in de play-offs”, zei Embiid.

Het is nog niet bekend hoe lang Embiid uit de roulatie is. Philadelphia 76ers neemt het in de halve finales van de Eastern Conference op tegen Miami Heat. Het eerste duel is maandag.

Kameroener Embiid, die wordt beschouwd als een belangrijke kandidaat voor de prijs van ’Most Valuable Player’, hoopt de ploeg uit Philadelphia voor het eerst sinds 2001 naar een finaleplaats in de Conference te leiden. Per wedstrijd was hij dit seizoen goed voor gemiddeld 30,6 punten per wedstrijd.

Memphis Grizzlies

Memphis Grizzlies verzekerde zich ten koste van Minnesota Timberwolves van een plek in de volgende ronde van de play-offs van de NBA. De Grizzlies wonnen het zesde duel van de best-of-seven-serie, in Minneapolis, met 114-106.

De ploeg uit Memphis neemt het in de halve finales van de Western Conference op tegen Golden State Warriors, dat Denver Nuggets met 4-1 versloeg. Het is de eerste keer in zeven jaar dat de Grizzlies de eerste ronde van de play-offs overleven.

Zes spelers van de Grizzlies kwamen in het Target Center van de Wolves tot 10 of meer punten. Dillon Brooks en Desmond Bane namen beiden 23 punten voor hun rekening. Voorafgaand aan het laatste kwart hadden de bezoekers nog een achterstand van 10 punten: 84-74. „Ik zou liever willen dat we beter waren begonnen, zodat we onszelf niet in die benarde situatie hadden gebracht. Maar we vinden altijd een manier om te vechten”, zei Brooks.

Het eerste duel met de Warriors is zondag. De ploeg uit San Francisco werd in 2015, 2017 en 2018 kampioen van de NBA.