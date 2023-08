Geen KRC Genk voor PSV in eventuele play-offs Champions League: Belgen dramatisch ten onder

Servette speelde nagenoeg de hele wedstrijd met een man minder, na de rode kaart voor Enzo Crivelli al na 6 minuten. Na reguliere speeltijd stond het 2-2. De eerste wedstrijd in Zwitserland was in 1-1 geëindigd.

Na iets minder dan een half uur kwam Genk op voorsprong door een benutte strafschop van Mike Trésor. Nog voor rust maakte Timothé Cognat gelijk. Toluwalase Emmanuel Arokodare zorgde voor de 2-1 voor de Belgische formatie, Chris Bedia maakte vervolgens de 2-2.

PSV

Door de uitschakeling van de Belgen, valt Genk voor PSV af als eventuele volgende opponent in de play-offs van de Champions League. De Eindhovenaren moeten eerst zelf nog zien af te rekenen met Sturm Graz in de derde voorronde van het kampioenenbal.

Chery

Genk was het afgelopen weekeinde de nationale competitie begonnen met een ruime zege op nieuweling RWDM.

Maccabi Haifa schakelde FC Sheriff uit. Het duel in Haifa eindigde na verlenging in 4-1. Na reguliere speeltijd was het 2-1 voor de Israëlische formatie, waardoor na de 0-1 in Moldavië een verlenging nodig was. De Nederlands-Surinaamse speler Tjaronn Chery, die in Nederland onder meer voor FC Groningen, ADO Den Haag en FC Twente uitkwam, nam de openingstreffer van Maccabi voor zijn rekening.

Galatasaray schakelde Zalgiris Vilnius uit. Het werd 1-0 in Turkije, nadat eerder in Litouwen was gelijkgespeeld (2-2). De Belg Dries Mertens, oud-speler van onder meer PSV, scoorde met een schot van afstand.

